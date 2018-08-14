В Чувашии создадут спецкомнаты для расследования дел с участием детей

Чебоксары, , 07:12 — REGNUM В районах Чувашии могут быть созданы специальные комнаты для проведения следственных действий с участием несовершеннолетних. Эта договорённость была достигнута по итогам рабочей поездки в Чувашию старшего помощника председателя СКР Игоря Комиссарова, который посетил республику по сообщению об изнасиловании несовершеннолетней в детском лагере, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Представитель СКР посетил республику по поручению руководителя ведомства «для контроля за ходом и результатами расследования уголовного дела». Напомним, в июле 2018 года возбуждено дело по заявлению местного жителя об изнасиловании его несовершеннолетней дочери в августе 2017 года в детском оздоровительном лагере «Созвездие», расположенном в Ядринском районе. Следствие продолжается, проводится ряд экспертиз, в том числе с привлечением экспертов национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. С руководством Минздрава России решен вопрос об оказании потерпевшей психологической и иной медицинской помощи на базе специализированного лечебного учреждения Москвы.

В ходе выезда Игорь Комиссаров встретился с потерпевшей и ее законным представителем, ознакомился с их жилищно-бытовыми условиями. С главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, прокурором Василием Пословским, омбудсменом республики Надеждой Прокопьевой обсудили «проблемные вопросы социально-бытового характера, касающиеся условий жизни семьи и адекватности принимаемых мер по её социальной поддержке и реабилитации», говорится в сообщении. Также прошли встречи с руководством и сотрудниками республиканской психиатрической больницы минздрава Чувашии, классным руководителем потерпевшей и иными гражданами.

«Все полученные сведения будут тщательно проверены и получат должную оценку в рамках проведенного расследования», — сообщил Олег Дмитриев.

В следственном управлении также отмечают, что Игорь Комиссаров предложил создать специальные комнаты для проведения следственных действий с участием несовершеннолетних в ряде районов Чувашии.

«Речь идёт о комнатах, в которых будут созданы надлежащие условия для обеспечения необходимого психологического контакта с потерпевшими и минимизации их повторного психологического травмирования», — уточнили в ведомстве, отметив, что глава Чувашии поддержал предложение.