Туристов, заблокированных в алтайских горах, пока не спасли

Горно-Алтайск, , 07:10 — REGNUM Пятеро спасателей и пилоты Ми-8 из Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России находятся сейчас в аэропорту Горно-Алтайска и готовы в любую минуту вылететь для оказания помощи группе туристов из Кемерова, оказавшейся заблокированной на вершине Ак-Кем горы Белуха (Усть-Коксинский район Республики Алтай). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в в региональном управлении МЧС РФ.

Напомним, альпинисты, отправившиеся в один из самых сложных маршрутов, оказались в непростой ситуации из-за погодных условий: порывы сильнейшего ветра унесли с вершины палатку с вещами и снаряжением.

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«Ситуация опасений не вызывает. По спутниковой связи туристы сообщили, что чувствуют себя нормально, всё необходимое у них имеется. Также говорят, что на высоте четыре тысячи метров погода установилась хорошая, внизу туман тоже постепенно рассеивается. Поэтому не исключено, что спасательная операция начнётся в самое ближайшее время», — отметили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко отмечал, что в горах вертолёт сможет сесть только на площадку у озера Аккемское. А это означало, что от озера до места стоянки терпящей бедствие группы туристов предстояло подняться на высоту ещё более 2 000 метров. Но позднее было принято другое решение: вертолёт подлетит прямо к стоянке и зависнет на высоте, достаточной для того, чтобы туристы смогли сами в него зайти.

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