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За неделю в Японии от аномальной жары погибли шесть человек

Происшествия

Счет пострадавших от аномальной жары в Японии идет на десятки тысяч человек

За неделю в Японии от аномальной жары погибли шесть человек
Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР
Жара

Токио, 14 августа 2018, 05:47 — REGNUM  За прошедшую неделю в Японии от аномальной жары погибли шесть человек, сообщает главное пожарное управление страны.

Сообщается, что, помимо шестерых погибших, в стране за минувшую неделю было госпитализировано 7 079 человек с тепловыми ударами. Таким образом, счет пострадавших от аномальной жары в Японии идет на десятки тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля турецкое агентство Anadolu сообщало о как минимум 300 японцах, умерших от аномальной жары в этом году. При этом отмечается, что около 200 человек погибли от тепловых ударов, остальные — от иных болезней, вызванных высокой температурой.

Читайте ранее в этом сюжете: Рекордная жара в Японии стала причиной смерти сотен людей

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Жара, засуха
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