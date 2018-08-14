За неделю в Японии от аномальной жары погибли шесть человек

Токио, , 05:47 — REGNUM За прошедшую неделю в Японии от аномальной жары погибли шесть человек, сообщает главное пожарное управление страны.

Сообщается, что, помимо шестерых погибших, в стране за минувшую неделю было госпитализировано 7 079 человек с тепловыми ударами. Таким образом, счет пострадавших от аномальной жары в Японии идет на десятки тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля турецкое агентство Anadolu сообщало о как минимум 300 японцах, умерших от аномальной жары в этом году. При этом отмечается, что около 200 человек погибли от тепловых ударов, остальные — от иных болезней, вызванных высокой температурой.

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