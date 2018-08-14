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Правоохранители Москвы выявили «резиновую квартиру» в Кунцево

Происшествия

В отношении хозяина квартиры заведено уголовное дело

Москва, 14 августа 2018, 05:35 — REGNUM  Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении жителя района Кунцево, который незаконно зарегистрировал в квартире 35 иностранцев, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что москвич прописал в своей квартире 35 человек из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Украины, которые на самом деле не проживали в квартире, но которым необходимо было иметь прописку для постановки на миграционный учет.

По факту выявленного нарушения возбуждено уголовное дело по ст 322.3 УК РФ — «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля прокуратура Тюменской области возбудила уголовное дело против жительницы областного центра, которая прописала в аварийном доме 281 иностранного гражданина. За фиктивную постановку мигрантов на учет жительнице Тюмени грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменка заселила 281 иностранца в аварийный дом

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Миграция, гражданство, паспортизация
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