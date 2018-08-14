Возросло количество раненых в результате землетрясения на юго-западе Китая

Куньмин, Китай, , 04:36 — REGNUM Восемнадцать человек получили ранение в результате землетрясение магнитудой 5 в провинции Юньнань на юго-западе Китая, которое произошло 13 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Землетрясение нанесло ущерб более 48 тыс. жителям уездов Тунхай и Хаунин, а также району Цзянчуань городского округа Юйси. Повреждено более 6 тыс. домов, говорится в заявлении местного департамента по связям с общественностью. Все раненые получают лечение в госпитале.

Одной из самых поврежденных деревень оказалась Чэвань, где 80% домов были повреждены. От 600 до 830 местных жителей вынуждены будут теперь временно проживать в 130 палатках. Местный департамент связей с общественностью уже выделил 200 палаток, 600 раскладушек и 1000 одеял пострадавшим.

Напомним, что землетрясение произошло в провинции Юньнань около 1:44 по местному времени в ночь на 13 августа. Эпицентр толчков залегал на глубине 7 км.

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