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Боевики убили в Эфиопии 37 человек

Происшествия

Еще 40 человек ранены

Аддис-Абеба, 14 августа 2018, 04:11 — REGNUM  Число убитых в эфиопском регионе Оромия в результате нападения вооруженного бандфорирования «Полиция Лийю» достигло 37 человек, заявил представитель полиции изданию Addis Standart.

Сообщается, что причины нападения неизвестны. Среди погибших, по данным полиции, не менее пяти женщин. Около 40 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа из-за беспорядков в восточном регионе страны власти Эфиопии перекрыли доступ к сети интернет на три дня. Ранее, 4 августа, в Эфиопии вспыхнули акции протеста против этнического меньшинства региона Сомали. По словам правительства Эфиопии, на улицы вышли люди, которые поддерживают местное сепаратистское правительство.

Читайте ранее в этом сюжете: Беспорядки в Эфиопии: власти отключили интернет

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