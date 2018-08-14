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Локализован пожар на заводе в Тосненском районе

Происшествия

Огнем была охвачена площадь до 1800 квадратных метров

Никольское, Ленинградская область, 14 августа 2018, 02:23 — REGNUM  Сотрудники МЧС локализовали пожар, возникший в цеху завода по производству изоляционных материалов «Петрофлекс» в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС области.

Сообщается, что сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 19:21 мск: было сказано о 300 кв. метрах, охваченных огнем. К 20:20 мск площадь пожара разросласть до 1800 кв. метров. На месте работали девять человек и три единицы техники. К 21:31 мск пожар был локализован. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа из-за пожара на складе с сульфидом никеля в бельгийском порту Антверпен была объявлена эвакуация предприятий и судов в радиусе 1,8 километра от зоны пожара. Отмечается, что пожар начался 11 августа и к 12-му числу огнем была охвачена площадь в шесть тысяч квадратных метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявлена эвакуация порта Антверпен из-за пожара на складе химикатов

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Пожары и взрывы на предприятиях
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