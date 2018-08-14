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Три человека пострадали в перестрелке в Торонто

Происшествия

Виновник скрылся с места происшествия

Торонто, Канада, 14 августа 2018, 01:33 — REGNUM  В канадском городе Торонто произошла перестрелка, в ходе которой пострадали три человека, сообщает полиция города в своем Twitter.

По данным полиции перестрелка произошла на перекрестке улиц Джейн стрит и Уилсон авеню. Сначала полиция обнаружила двух раненых, а затем третьего пострадавшего. Все пострадавшие были госпитализированы.

По данным полиции, травмы, полученные ранеными, не несут угрозы жизни. В настоящее время полиция проводит расследование, виновник перестрелки скрылся с места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в канадском городе Фредериктон произошла перестрелка, в ходе которой погибли четыре человека, в том числе и двое сотрудников правоохранительных органов. Полиция смогла задержать подозреваемого, 48-летнего Мэттью Винсента Рэймонда. Предполагаемому убийце 12 августа были предъявлены обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрелку из канадского Фредериктона предъявлены обвинения в убийствах

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