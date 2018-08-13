Посольство РФ сообщило о состоянии пострадавших в Таджикистане альпинистов

Душанбе, , 23:56 — REGNUM Четверо российских альпинистов из числа пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в горах Таджикистана, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба посольства России в республике.

Как уточняется, всего в различные медицинские учреждения Душанбе были доставлены десять граждан России. Состояние одной из пострадавших оценивается медиками как крайне тяжёлое, трое находятся в тяжёлом состоянии и ещё четверо — в состоянии средней тяжести. Двое пострадавших от госпитализации отказались.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в диппредставительстве.

Напомним, накануне в восточной части Таджикистана совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8, который доставлял в лагерь альпинистов после восхождения на пик Исмаила Самани. На борту находились три члена экипажа и 13 альпинистов из России, Белоруссии и Испании. В результате аварии погибли трое российских альпинистов и два члена экипажа — граждане Таджикистана.

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