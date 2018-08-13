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В ДТП с автобусом в Великобритании пострадали более 40 человек

Происшествия

Авария привела к многокилометровой пробке на автотрассе

Лондон, 13 августа 2018, 23:21 — REGNUM  Пассажирский автобус перевернулся на шоссе в Великобритании, в результате чего пострадал 41 человек, передаёт Sky News.

По информации телеканала, авария произошла вечером 13 августа на автостраде M25 в графстве Кент.

Сообщается, что в результате ДТП три человека госпитализированы в тяжёлом состоянии, остальные получили незначительные травмы. Среди пострадавших — семеро детей.

На месте аварии работают сотрудники полиции, которы выясняют обстоятельства произошедшего. По данным СМИ, на трассе из-за аварии образовалась пробка протяжённостью около восьми километров.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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