В ДТП с автобусом в Великобритании пострадали более 40 человек

Лондон, , 23:21 — REGNUM Пассажирский автобус перевернулся на шоссе в Великобритании, в результате чего пострадал 41 человек, передаёт Sky News.

По информации телеканала, авария произошла вечером 13 августа на автостраде M25 в графстве Кент.

Сообщается, что в результате ДТП три человека госпитализированы в тяжёлом состоянии, остальные получили незначительные травмы. Среди пострадавших — семеро детей.

На месте аварии работают сотрудники полиции, которы выясняют обстоятельства произошедшего. По данным СМИ, на трассе из-за аварии образовалась пробка протяжённостью около восьми километров.