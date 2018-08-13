Мины ВСУ повредили девять жилых домов в Горловке

Соледар, ДНР, , 23:05 — REGNUM Минометным огнем украинских боевиков 12 августа в Никитовском районе Горловки повреждены девять домов, сообщили 13 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

В основном пострадали заборы, кровля и остекление. Одна мина прилетела в угол дома и разрушила его фасад. Ещё на одном участке повреждены хозяйственные постройки.

По счастливой случайности обошлось без жертв — отметили в СЦКК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 августа Никитовский район Горловки подвергся масштабному обстрелу со стороны ВСУ.

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