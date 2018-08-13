В Татарии из-за сброса сточных вод произошла массовая гибель рыбы

Казань, , 21:11 — REGNUM В Татарии в связи со сбросом сточных вод в реку Танайка в Елабужском районе республики зафиксирована массовая гибель рыбы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

По данным ведомства, погибли не менее 1820 особей карася, щуки и карпа размером до 35 см. Предварительной причиной происшествия в управлении назвали «сброс на рельеф местности неочищенных канализационных сточных вод» в районе поселка Радужный города Елабуги.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. В частности, провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили судебную экологическую экспертизу.

Размер экологического ущерба не уточняется.

Отметим, по сообщениям местных жителей в соцсетях, неприятный запах от реки Танайки начал исходить в конце июля. После этого жители заметили, что некоторые рыбы стали всплывать на поверхность, к 20 июля гибель рыбы усилилась.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2014 года в результате сброса неочищенных сточных вод в Танайке также регистрировалась массовая гибель рыбы. Тогда погибли около 900 особей. Ущерб оценивался в 770 тыс. рублей.