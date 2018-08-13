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Самолёт экстренно сел в Испании из-за пассажирки с кокаином в желудке

Происшествия

Авиалайнер следовал из Доминиканской Республики в Италию

Самолёт экстренно сел в Испании из-за пассажирки с кокаином в желудке
Pedro Aragão
Boeing 737-35B, Blue Panorama Airlines

Сантьяго-де-Компостела, Испания, 13 августа 2018, 20:51 — REGNUM  В Испании пассажирский самолёт авиакомпании Blue Panorama Airlines совершил экстренную посадку из-за ухудшения самочувствия пассажирки, пытавшейся перевезти кокаин внутри своего тела, передаёт EFE.

Как уточняется, инидент произошёл в воскресенье, 12 августа. Экипаж самолёта, следовавшего из Доминиканской Республики в итальянский Милан, запросил посадку в аэропорту города Сантьяго-де-Компостела для оказания медицинской помощи пассажирке.

Как выяснилось, 23-летняя женщина проглотила более 50 пакетиков с кокаином весом около 15 граммов каждый. После приземления женщина была доставлена в медучреждение, где находится в настоящее время под наблюдением полиции.

Сообщатеся, что авиалайнер с пассажирами вскоре после вынужденной посадки продолжил полёт в пункт назначения.

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