Самолёт экстренно сел в Испании из-за пассажирки с кокаином в желудке

Сантьяго-де-Компостела, Испания, , 20:51 — REGNUM В Испании пассажирский самолёт авиакомпании Blue Panorama Airlines совершил экстренную посадку из-за ухудшения самочувствия пассажирки, пытавшейся перевезти кокаин внутри своего тела, передаёт EFE.

Как уточняется, инидент произошёл в воскресенье, 12 августа. Экипаж самолёта, следовавшего из Доминиканской Республики в итальянский Милан, запросил посадку в аэропорту города Сантьяго-де-Компостела для оказания медицинской помощи пассажирке.

Как выяснилось, 23-летняя женщина проглотила более 50 пакетиков с кокаином весом около 15 граммов каждый. После приземления женщина была доставлена в медучреждение, где находится в настоящее время под наблюдением полиции.

Сообщатеся, что авиалайнер с пассажирами вскоре после вынужденной посадки продолжил полёт в пункт назначения.