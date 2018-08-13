Все пострадавшие в горах Таджикистана альпинисты эвакуированы

Душанбе, , 20:04 — REGNUM В Таджикистане завершена операция по эвакуации со склонов Памира альпинистов, пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8, передаёт телеканал «Звезда».

В спасательной операции были задействованы два военных вертолёта Ми-8, которые вылетели с 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

Сообщается, что в настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу.

Как передавало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку 12 августа в восточной части Таджикистана. На борту машины находились три члена экипажа и 13 альпинистов — граждане России, Белоруссии и Испании.

В результате ЧП погибли трое российских альпинистов и два члена экипажа — граждане Таджикистана.

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