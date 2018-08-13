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Наводнение в Колумбии. Эвакуированы свыше 30 тысяч человек

Происшествия

Повреждены более сотни зданий, сообщений о жертвах пока нет

Богота, 13 августа 2018, 19:29 — REGNUM  В Колумбии продолжается наводнение на юго-западе страны, пришлось эвакуировать свыше 30 тыс. человек, сообщает 13 августа АВС.

По информации агентства, стихия повредила более сотни зданий. Наибольший ущерб причинен муниципалитету Мокоа. По имеющимся у правительства данным, жертв среди населения нет.

«Мы наблюдаем за ситуацией в Мокоа, где, к счастью, нет жертв. Но мы должны следить очень внимательно», — написал по этому поводу президент Колумбии Иван Дуке на своей официальной странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в том же регионе Колумбии происходили наводнения и сходили селевые потоки, отчего пострадало свыше двухсот человек.

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