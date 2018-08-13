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ВСУ обстреляли Горловку с трех сторон

Происшествия

Данные о потерях и разрушениях уточняются

Соледар, ДНР, 13 августа 2018, 19:27 — REGNUM  Поселок Шахты имени Гагарина, который находится в черте Горловки, подвергся обстрелу со стороны ВСУ, заявили 13 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Со стороны поселка Ленинское по Горловке было выпущено 29 гранат из АГС, сделано 50 выстрелов из зенитной установки ЗУ-23−2. Нападавшие также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Со стороны Дзержинска ВСУ сделали 34 выстрелов из 120-мм миномета и 5 выстрелов из миномета калибра 82 мм, произвели три выстрела из танка, выпустили пять гранат из СПГ и 29 гранат из АГС.

Напомним, за сутки 12 августа украинские боевики десять раз обстреляли ДНР, выпустив по территории государства около 50 мин различного калибра.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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