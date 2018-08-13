В американском штате Юта легкомоторный самолёт упал на жилой дом

Пейсон, США, , 18:51 — REGNUM Легкомоторный самолёт врезался в жилой дом в американском штате Юта, передаёт телеканал Fox13.

Как сообщается, ЧП произошло утром 13 августа неподалёку от города Пейсон. В результате столкновения самолёт полностью разрушился, пилот при этом погиб.

В доме началось возгорание, однако прибывшим на место пожарным удалось справиться с огнём. Двое находившиеся в помещении не пострадали.

По факту произошедшего проводится расследование. Предварительно установлено, что находившийся за штурвалом самолёта мужчина ранее был задержан по делу, связанному с насилием в семье, но позднее освобождён под залог.

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