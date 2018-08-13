Понедельник, 13 Августа 2018 года
19:16:11 МСК

В американском штате Юта легкомоторный самолёт упал на жилой дом

Происшествия

В результате аварии погиб один человек

Пейсон, США, 13 августа 2018, 18:51 — REGNUM  Легкомоторный самолёт врезался в жилой дом в американском штате Юта, передаёт телеканал Fox13.

Как сообщается, ЧП произошло утром 13 августа неподалёку от города Пейсон. В результате столкновения самолёт полностью разрушился, пилот при этом погиб.

В доме началось возгорание, однако прибывшим на место пожарным удалось справиться с огнём. Двое находившиеся в помещении не пострадали.

По факту произошедшего проводится расследование. Предварительно установлено, что находившийся за штурвалом самолёта мужчина ранее был задержан по делу, связанному с насилием в семье, но позднее освобождён под залог.

Читайте также: В США сотрудник авиакомпании Alaska Airlines угнал самолёт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить