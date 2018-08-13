До 82 выросло число отравившихся в детском лагере в Дагестане

Махачкала, , 18:40 — REGNUM Число воспитанников детского лагеря «Спартак» и работников лагеря, госпитализированных с отравлением, достигло 82 человек. Среди них 79 детей в возрасте от четырех до 17 лет и трое сотрудников лагеря.

Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. Об этом сообщили ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе Шамильского района Дагестана. Все пострадавшие находятся в центральной районной больнице.

Стоит отметить, что минздрав Дагестана сообщал ранее другие данные по заболевшим — 65 детей и четверо взрослых. В настоящее время ведомство, не уточнив цифры, сообщает о том, что состояние больных острой кишечной инфекцией оценивается преимущественно как легкой степени тяжести.

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По данным ведомства, ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова. Все необходимое лечение больные получают в полном объеме.