В Рязани потушили тлеющий куриный помет

Рязань, , 18:10 — REGNUM В Рязани ликвидировали горение куриного помета на землях Минобороны. Об этом 13 августа сообщило региональное министерство природопользования, которое уточнило, что сейчас принимаются меры, чтобы не допустить повторных возгораний.

«В настоящее время проходят превентивные мероприятия по недопущению повторных возгораний в районе взлетной полосы аэропорта «Дягилево» в Московском районе города Рязани. На 13.08.2018 на данной территории все возгорания ликвидированы. Продолжают дежурство силы и средства ГУ МЧС России по Рязанской области», — сообщили сотрудники министерства в обсуждении на официальной странице губернатора Николая Любимова в социальной сети.

Жители продолжают жаловаться на неприятных запах, который приходится терпеть уже не первую неделю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, куриный помет тлел на участке, который находится в пользовании подразделения Минобороны РФ. Он имеет площадь в 15 га. 8 августа пресс-служба правительства области сообщила, что в Рязани вертолет Ми-24 и еще восемь единиц техники привлечены к ликвидации тления куриного помета. Собранные материалы были направлены в прокуратуру.

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