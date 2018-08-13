Эмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с гибелью граждан России

Душанбе, , 17:58 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в горах Таджикистана, сообщает 13 августа пресс-служба главы республики.

«С чувством глубокой скорби восприняли весть о трагической гибели трёх граждан России в результате жёсткой посадки вертолёта с альпинистами», — отметил Рахмон, попросив «передать чувства сопереживания и слова поддержки таджикистанцев родным и близким погибших».

Президент Таджикистана также сообщил российскому коллеге, что правительственная комиссия из числа руководителей профильных министерств и ведомств республики «принимает все необходимые меры для установления причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия».

Напомним, вертолёт Ми-8, на борту которого находились 13 альпинистов и трое членов экипажа, совершил жёсткую посадку 12 августа в восточной части Таджикистана. В группу альпинистов входили одиннадцать граждан России, один гражданин Белоруссии и один гражданин Испании.

Как сообщили сегодня в комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, в результате аварии погибли три альпиниста и двое членов экипажа.

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