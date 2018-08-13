Понедельник, 13 Августа 2018 года
19:19:03 МСК

В Ярославской области горит лес

Происшествия

Пожар локализован, но не ликвидирован

В Ярославской области горит лес
Иллюстрация: Yarregion.ru
Лесной пожар

Ярославль, 13 августа 2018, 17:37 — REGNUM  В Борисоглебском районе Ярославской области с утра тушат лесной пожар на площади 3,5 гектара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства Ярославской области.

Пожар обнаружен утром 13 августа в Борисоглебском районе в пяти километрах от населенного пункта Зеленый бор.

Сотрудники лесничества и лесной охраны незамедлительно приступили к борьбе с огнём. По данным Борисоглебского лесничества причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности местным населением. Пожар удалось локализовать и он дальше не разросся, но до сих пор он не потушен.

В ликвидации пожара задействовано 7 сотрудников подведомственных учреждений, 4 единицы техники.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить