В Ярославской области горит лес

Ярославль, , 17:37 — REGNUM В Борисоглебском районе Ярославской области с утра тушат лесной пожар на площади 3,5 гектара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства Ярославской области.

Пожар обнаружен утром 13 августа в Борисоглебском районе в пяти километрах от населенного пункта Зеленый бор.

Сотрудники лесничества и лесной охраны незамедлительно приступили к борьбе с огнём. По данным Борисоглебского лесничества причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности местным населением. Пожар удалось локализовать и он дальше не разросся, но до сих пор он не потушен.

В ликвидации пожара задействовано 7 сотрудников подведомственных учреждений, 4 единицы техники.