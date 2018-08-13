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Самолет утонул в Байкале

Происшествия

Пилот выжил. ЧП произошло близ острова Ольхон

Самолет утонул в Байкале
Иллюстрация: Цитата с сайта i38.ru
В Байкале утонул легкомоторный самолёт

Иркутск, 13 августа 2018, 17:20 — REGNUM  Легкомоторное частное судно (предположительно, амфибия) упало при попытке взлететь в поселке Хужир Иркутской области. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, по крайней мере один человек выжил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Позднее сайт i38.ru сообщил, что в кабине потерпевшего крушение самолёта находился только один пилот. Своих спасителей он заверил, что не пострадал. Но буксировать воздушное судно пришедшие на помощь владельцы яхты побоялись, самолёт ушёл на дно Байкала.

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Происшествия на воде
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