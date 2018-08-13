Самолет утонул в Байкале

Иркутск, , 17:20 — REGNUM Легкомоторное частное судно (предположительно, амфибия) упало при попытке взлететь в поселке Хужир Иркутской области. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, по крайней мере один человек выжил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Позднее сайт i38.ru сообщил, что в кабине потерпевшего крушение самолёта находился только один пилот. Своих спасителей он заверил, что не пострадал. Но буксировать воздушное судно пришедшие на помощь владельцы яхты побоялись, самолёт ушёл на дно Байкала.