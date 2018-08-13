Житель Чувашии получил 12 лет за переписку со школьницей

Чебоксары, , 17:14 — REGNUM 23-летний житель Чувашии приговорён к колонии строгого режима за переписку на сексуальные темы с тверской школьницей. Шантажируя и угрожая, он требовал прислать фотографии и видеозапись частного характера, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Перед судом предстал 23-летний житель Аликовского района, который летом 2016 года познакомился через одну из социальных сетей с 11-летней жительницей Тверской области.

«Он стал вести с ней переписку на сексуальные темы, пробуждающую у школьницы к этому нездоровый интерес. Кроме того, путём уговоров, шантажа и угроз потребовал от неё прислать ему свои фотографии и видеозапись частного характера. Несколько указанных фотографий он в последующем отправил её знакомому», — сказал Олег Дмитриев.

Школьница сообщила об этом своей матери, которая обратилась с заявлением в следственное управление. Согласно заключению судебной экспертизы, оснований для признания осужденного невменяемым не имеется.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетней») и ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в Чувашии продолжает работать круглосуточная прямая телефонная линия «Ребенок в опасности». По телефонам 8 (8352) 624−657 или 123 (с мобильного телефона) можно сообщить информацию о «подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних».

Ранее полиция Чувашии обратилась к родителям и школьникам с просьбой не выкладывать в социальные сети свои фотографии интимного характера из-за участившихся случаев вымогательства. Жертвами преступлений стали чаще становиться подростки.

«Нередки случаи, когда аферисты, вступая в переписку, выманивают у своих собеседников пикантные фото, а потом начинают шантажировать, требуя определенные суммы денег», — констатируют в полиции.

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