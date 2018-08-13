Понедельник, 13 Августа 2018 года
17:35:07 МСК

В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 2-летнего мальчика

Происшествия

По подозрению в совершении преступления задержан сожитель матери погибшего ребёнка

В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 2-летнего мальчика
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Следственный Комитет Российской Федерации.

Орск, Оренбургская область, 13 августа 2018, 17:00 — REGNUM  В Орске Оренбургской области в ночь на 13 августа погиб маленький ребёнок в семье, которая не состояла на учёте и считалась благополучной. По подозрению в убийстве двухлетнего мальчика задержан мужчина, который проживал с матерью погибшего ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

В настоящее время по факту убийства мальчика возбуждено уголвоное дело. В отношении подозреваемого фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, смерть мальчика констатировала бригада скорой помощи, которую мать ребёнка вызвала домой около 04:00 метсного времени (02:00 мск) 13 августа. По предварительным данным смерть ребенка наступила в результате закрытой непроникающей черепно-мозговой травмы головного мозга. Травмы мальчику нанёс сожитель матери, чтобы пресечь плач малыша.

Мальчик проживал со своей матерью, старшей сестрой и бабушкой. Семья на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла, соседями характеризуется положительно, врожденными заболеваниями мальчик не страдал. В ходе расследования будет дана оценка действиям или бездействию чиновников, работающих в службах профилактики безнадзорности несовершеннолетних и опеки.

Добавим, в 2017 году количество преступлений в отношении детей возросло почти на 80%. От преступных посягательств со стороны близких и родственников пострадали 23 ребёнка. В целом потерпевшими от преступных посягательств взрослых признаны 278 детей (в 2016 году — 240).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить