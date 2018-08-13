В Екатеринбурге во время пожара в общежитии погиб мужчина

Екатеринбург, , 17:01 — REGNUM В Екатеринбурге во время пожара в девятиэтажном здании общежития оптико-механического завода по улице Восточной погиб мужчина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В комнате общежития на третьем этаже, где располагался очаг возгорания, обнаружен труп мужчины, 1967 года рождения. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с огнем», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе пожара, из здания были эвакуированы 114 человек. Восьми гражданам потребовалась медицинская помощь, причём двоих пришлось госпитализировать.

По факту возгорания и гибели человека организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства при эксплуатации дома.

Как сообщало ИА REGNUM, тревожное сообщение на диспетчерский пульт поступило ещё до полудня. На место выехали 20 пожарных машин. Прибывшие спасатели эвакуировали по лестничным маршам 91 человека, а ещё 23 жителя были спасены по автолестницам пожарных машин и с помощью масок самоспасателя.

В 13:30 по местному времени (11:30 по мск) открытое горение было потушено, а в 16:31 завершена проливка и разбор обгоревших конструкций. На месте происшествия работают сотрудники полиции, следственного комитета и специалисты МЧС. На данный момент выясняются причины возгорания.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге во время пожара в деревянном доме по улице Проезжей также погиб мужчина 1959 года рождения. Возгорание произошло в ночь на 13 августа. По факту пожара и гибели человека проводится проверка.

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