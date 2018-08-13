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В Алтайском крае ребёнку оторвало руку при прыжке с «тарзанки»

Происшествия

ЧП произошло возле водоема в селе Маралиха Чарышского района

село Маралиха, Алтайский край, 13 августа 2018, 16:53 — REGNUM  Сотрудники СУ СК РФ по Алтайскому краю выяснят обстоятельства ЧП, произошедшего днем 10 августа 2018 года возле водоёма в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края, где 13-летнему ребёнку оторвало руку во время пряжка с «тарзанки».

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, предварительно установлено что верёвка-тарзанка была привязана к дереву. Механическая ампутация произошла в тот момент, когда рука одного из детей попала в петлю, находящуюся на конце веревки.

В настоящее время сотрудники медицины катастроф при помощи вертолета санавиации доставили подростка в Барнаул. Следователи намерены выяснить причины нахождения детей в неустановленных для купания местах.

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Происшествия на воде
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