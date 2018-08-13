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Пожар едва не уничтожил виноградники «Массандры»

Происшествия

МЧС спасли посадки каберне в одном из филиалов предприятия

Пожар едва не уничтожил виноградники «Массандры»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Виноградники в Крыму

Симферополь, 13 августа 2018, 16:42 — REGNUM  Работники МЧС спасли виноградники «Массандры» от пожара, который вплотную подобрался к посадкам. Об этом на своей странице в Facebook рассказала директор предприятия Янина Павленко.

«В эти выходные от пожара чудом не пострадали виноградники «Массандры» в филиале «Ливадия». Огонь подошёл вплотную к посадкам каберне! К счастью, обошлось без потерь. Огромная благодарность сотрудникам МЧС, которые, несмотря на чудовищную в эти дни нагрузку, отреагировали оперативно и остановили огонь», — отметила директор предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в урочище Уч-Кош в районе Ялты произошёл крупный пожар, площадь которого позже достигла 25 га. Для тушения было привлечено 485 человек и 67 единиц специализированной пожарно-спасательной техники.

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