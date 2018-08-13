Восьмилетний мальчик из Казахстана угнал три машины за неделю

Уральск, Казахстан, , 16:19 — REGNUM Три автомобиля за неделю угнал в Уральске 8-летний школьник. Все три случая закончились авариями. Водить ребенка научил отец-дальнобойщик с 32-летним стажем. По словам отца, перед первым угоном мальчик учил дома таблицу умножения, а затем незаметно вышел на улицу.

«В каждом из случаев он успевал проехать около 300−400 метров. К тому же его рост 1 метр 40 сантиметров. Если он сядет, его не видно за рулем», — пояснили в администрации школы, где учится мальчик.

Первый угон ребенок совершил 6 августа. На территории гаражного кооператива он сел за руль автомобиля Suzuki и въехал в стоящую на обочине дороги машину Lada Granta. 9 августа угнал микроавтобус Toyota, полицейские устроили погоню. Угонщик врезался в опору моста. 12 августа на угнанной машине Hyundai мальчик врезался в бетонные блоки. Во время всех ДТП сам ребенок не пострадал. По данным полиции, во всех трех случаях владельцы автомобилей оставляли их открытыми с ключом в замке зажигания.

«Мальчик из вполне благополучной семьи. У него есть мама, папа, дедушка и бабушка. Живут они все вместе. Он с детства увлечен автомобилями. Ему папа ставил тазик, и он воображал себя водителем», — рассказал начальник МПС УВД Уральска Муслим Джардемов.

Нарушитель — единственный ребенок в семье. По всем случаям было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Также родителям нужно будет выплачивать ущерб владельцам четырех поврежденных автомашин: по первому ДТП он составил 100 тысяч тенге (18,7 тысяч рублей), по второму — 300 тысяч (56,2 тысячи рублей) и по третьему — 1 миллион тенге (187,3 тысячи рублей).

«У меня нет машины. Я инвалид второй группы. С водителями поврежденных машин я договорился возместить ущерб. Буду платить из своей пенсии. Я поругал сына, но он еще мальчишка», — сообщил отец угонщика.