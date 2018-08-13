Молодых воронежских работников поймали с поддельными документами

Воронеж, , 16:18 — REGNUM В Воронеже поддельные больничные листы, которые горожане предоставляли работодателям в качестве доказательства временной нетрудоспособности, послужили поводом для возбуждения четырех уголовных дел. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

С поддельными больничными попались 10 воронежцев. Фальшивые документы выявляли и сами работодатели, и сотрудники фонда соцстрахования — в ходе проверок. Некоторое даже приносили больничные, выданные несуществующими медицинскими учреждениями. Все материалы были переданы в правоохранительные органы. По четырем случаям возбуждены уголовные дела.

В пресс-службе фонда подчеркнули, что чаще всего на покупку поддельных больничных шли молодые работники — от 20 до 35 лет. В ведомстве также отметили, что электронный больничный подделать практически невозможно, поэтому переход на такой формат — в интересах работодателей. Пока в Воронежской области готовность к обработке электронных больничных выразили более семи тысяч работодателей.