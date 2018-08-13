Понедельник, 13 Августа 2018 года
17:38:58 МСК

Пермячка арестована за жестокое убийство своей дочери

Происшествия

По данным силовиков, мать зарубила топором спящую девушку

Пермячка арестована за жестокое убийство своей дочери
Топор

Чайковский, Пермский край, 13 августа 2018, 16:01 — REGNUM  В Пермском крае избрана мера пресечения в отношении жительницы Чайковского, зарубившей топором свою 18-летнюю дочь. Суд удовлетворил ходатайство следователя и вынес решение о заключении женщины под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии силовиков, 8 августа 48-летняя женщина набросилась с топором на спящую дочь. Смертельные удары наносились из личной неприязни к девушке. Тело убитой девушки обнаружил старший брат.

Мать попыталась скрыться. Правоохранители задержали беглянку в Ижевске. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Информресурсы сообщают, что на допросах женщина не раскаялась в содеянном, более того, она заявила, что будь у неё еще дочери, то и их постигла та же участь. Соседи говорят о частных семейных ссорах. Жители дома шокированы исходом затянувшегося конфликта. Они и предположить не могли, что мать станет убийцей собственного ребёнка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить