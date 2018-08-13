Понедельник, 13 Августа 2018 года
15:55:39 МСК

Взрыв в шахте Пакистана: семь человек погибли

Происшествия

Число жертв может возрасти

Исламабад, 13 августа 2018, 15:50 — REGNUM  Взрыв в одной из шахт Пакистана привел к гибели семи шахтеров, сообщает 13 августа Reuters.

В настоящее время в шахте остается шесть человек, которые нуждаются в помощи. Как отмечают эксперты, количество жертв может возрасти.

Инцидент произошел из-за накопления в шахте метана. В это время шахтеры работали на глубине около 122 метров.

Напомним, взрывы на угольных шахтах Пакистана случаются с печальной регулярностью. Причиной тому становится несоблюдение техники безопасности. В мае 2018 года в результате аналогичной трагедии погибли 20 шахтеров в провинции Кветта.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские инженеры получили ранения в результате теракта в Пакистане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Пакистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить