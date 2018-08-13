Взрыв в шахте Пакистана: семь человек погибли

Исламабад, , 15:50 — REGNUM Взрыв в одной из шахт Пакистана привел к гибели семи шахтеров, сообщает 13 августа Reuters.

В настоящее время в шахте остается шесть человек, которые нуждаются в помощи. Как отмечают эксперты, количество жертв может возрасти.

Инцидент произошел из-за накопления в шахте метана. В это время шахтеры работали на глубине около 122 метров.

Напомним, взрывы на угольных шахтах Пакистана случаются с печальной регулярностью. Причиной тому становится несоблюдение техники безопасности. В мае 2018 года в результате аналогичной трагедии погибли 20 шахтеров в провинции Кветта.

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