В Оренбурге нашли ответственного за зловоние

Оренбург, , 16:08 — REGNUM В Оренбурге, несмотря на принимаемые местным водоканалом меры, по-прежнему чувствуется резкий неприятный запах. Сегодня, 13 августа, зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в нескольких районах областного центра. На границе санитарно-защитной зоны ООО «Оренбург Водоканал» 500 м с подветренной стороны было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 25 раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и областного правительства.

Зловоние и зашкаливающая концентрация газа в воздухе заставили главу региона вновь встретиться с руководством водоканала. Во время разговора по поводу сложившейся экологической ситуации губернатор Юрий Берг был резок.

«Вы отвечаете за все, что происходит на предприятии! Новые факты превышения ПДК сероводорода, источником которого являются очистные сооружения, говорят о недостаточности принимаемых мер», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге с начала августа население жалуется на зловоние. В областном центре с 7 августа введён режим повышенной готовности. Перед экологическими и надзорными ведомствами поставлена задача выявить источник зловония и принять меры по устранению резкого запаха.

Ежедневно в круглосуточном режиме проводится мониторинг экологической обстановки, специалисты берут пробы воздуха. В ходе замеров выяснилось, что концентрация сероводорода зашкаливает возле очистных сооружений водоканала. На предприятии пообещали принять меры и заявили, что увеличили объёмы подачи реагента, нейтрализующего запах.

Ранее водоканал подчёркивал, что на очистных сооружениях технологические выбросы сероводорода невозможны, и отрицал свою причастность к возникшей проблеме. Однако специалисты экологических служб и минприроды области отметили, что на очистных сооружениях нечистоты гниют и испаряются при безветренной жаркой погоде. Вечером при снижении температуры воздуха вредные примеси прижимает к земной поверхности. Добавим, что жалобы на зловоние зафиксированы и в Орске, где также причиной неприятного запаха назвали жару и штиль.

Стоит отметить, что 12 августа ГУ МЧС по Оренбургской области предупредило о неблагоприятном прогнозе погоды (жаре и штиле) и возможном ощущении резкого запаха в воздухе даже при отсутствии превышения ПДК по вредным примесям.

По данным ведомства, в ночь на 13 августа в муниципальный диспетчерский центр поступило 25 жалоб от жителей Оренбурга на зловоние.

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