Бизнесмен из Кабардино-Балкарии «забыл» заплатить 3,7 млрд рублей налогов

Нальчик, , 15:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за налоговое преступление будут судить руководителя компании «Эверест». Глава предприятия, которое производило алкогольную продукцию, скрыл от налогов более 3,7 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 13 августа в Следственного комитета по региону.

Сумма набежала за два с половиной года, с декабря 2013 года по апрель 2016 года. Все это время злоумышленник представлял в налоговые органы декларации, в которых занижал объемы изготовленной и реализованной его предприятием продукции.

За уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере, его ждет наказание и возмещение ущерба, причиненного бюджету. Напомним, в Кабардино-Балкарии за последние два года привлечены к ответу главы восьми компаний, производивших алкоголь. Им пришлось возместить ущерб и вернуть к бюджет в общей сложности более 8,5 млрд рублей.

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