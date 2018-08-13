«Обуяли эмоции»: в Югре за вечер сгорели три автомобиля

Сургут, Югра, , 15:31 — REGNUM В Сургуте мужчина после ссоры с женой поджёг три автомобиля. Ранее он был осуждён за аналогичное преступление, отягчённое угрозой убийством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

По словам 34-летнего задержанного, поругавшись с супругой, он не смог совладать с эмоциями и поджог в сердцах первые попавшиеся машины.

Полицейские следователи возбудили против пиромана уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Санкция данной статьи уголовного кодекса предусматривает до пять лет лишения свободы.

Подозреваемый взят под стражу.

Поджоги транспортных средств в порыве чувств или из шалости — не редкость в криминальных сводках. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая 2018 года на улице Гоголя в городе Зеленодольске (Татария) дотла сгорели автобус ПАЗ, грузовая «ГАЗель», был повреждён салон автомобиля «Лада». Благодаря записям с камер видеонаблюдения были установлены поджигатели. ими оказались второклассники, решившие посмотреть, как горят машины. Ущерб от шалостей школьников придётся выплачивать их родителям.

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