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В Таиланде дотла сгорело туристическое судно

Происшествия

Туристы спаслись

Пхукет, Таиланд, 13 августа 2018, 15:24 — REGNUM  В Таиланде экскурсия по окрестностям острова Пхукет едва не закончилась плачевно для туристов из стран Ближнего Востока. Инцидент произошёл у острова Лава (Ко Лава) во время стоянки туристического судна, сообщает 13 августа интернет-портал Phuket News.

Катер загорелся в тот момент, когда все туристы вышли на берег, чтобы искупаться в море. На борту оставался только один ребёнок, которого капитан судна немедленно передал родителям. Сообщается, что пожару предшествовали три взрыва, которые, вероятнее всего, произошли в трюме.

Никто из пассажиров (всего на судне было 20 туристов), не пострадал. До берега они добирались вплавь. Туристов на борт приняло проходившее мимо судно. Однако без пострадавших не обошлось. В результате пожара ожоги получил механик катера. Судно сгорело полностью.

По факту возгорания начато расследование.

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Происшествия на воде
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