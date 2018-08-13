В Таиланде дотла сгорело туристическое судно

Пхукет, Таиланд, , 15:24 — REGNUM В Таиланде экскурсия по окрестностям острова Пхукет едва не закончилась плачевно для туристов из стран Ближнего Востока. Инцидент произошёл у острова Лава (Ко Лава) во время стоянки туристического судна, сообщает 13 августа интернет-портал Phuket News.

Катер загорелся в тот момент, когда все туристы вышли на берег, чтобы искупаться в море. На борту оставался только один ребёнок, которого капитан судна немедленно передал родителям. Сообщается, что пожару предшествовали три взрыва, которые, вероятнее всего, произошли в трюме.

Никто из пассажиров (всего на судне было 20 туристов), не пострадал. До берега они добирались вплавь. Туристов на борт приняло проходившее мимо судно. Однако без пострадавших не обошлось. В результате пожара ожоги получил механик катера. Судно сгорело полностью.

По факту возгорания начато расследование.