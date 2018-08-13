Обнаружен «чёрный ящик» угнанного в Сиэтле самолёта

Сиэтл, США, , 15:09 — REGNUM Среди обломков угнанного из международного аэропорта Сиэтла (штат Вашингтон) самолёта были обнаружены человеческие останки и бортовой самописец, передаёт телеканал CNN.

По сообщению ФБР Сиэтла, в настоящее время бюро прицельно занимается фигурой подозреваемого в угоне воздушного судна 29-летнего работника авиакомпании Horizon Air Ричарда Расселла. «Чёрный ящик» самолёта, отметили в ФБР, был передан сотрудникам Национального управления транспортной безопасности США.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 августа из аэропорта Сиэтла был угнан 76-местный пассажирский самолет Q400 авиакомпании Alaska Air. Затем воздушное судно разбилось на юге залива Пьюджет. Отмечается, что на борту лайнера не было пассажиров, на земле от падения самолёта также никто не пострадал.

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