ЧП в Кабардино-Балкарии: с Эльбруса сорвался альпинист

Нальчик, , 15:08 — REGNUM Второе за день чрезвычайное происшествие в Приэльбрусье — при подъеме на Эльбрус сорвался участник восхождения. Об этом ИА REGNUM 13 августа сообщили в республиканском управлении МЧС.

По данным ведомства, информация об инциденте поступила в 13:00. Из подробностей известно, что происшествие произошло на высоте 5300 метров в районе так называемой седловины Эльбруса. На поиски пострадавшего альпиниста вышли восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 августа, в горах Кабардино-Балкарии пропал турист из Волгограда. Он совершал одиночное восхождение на Эльбрус и пропал на высоте около 5600 метров над уровнем моря. Его поиски ведет группа спасателей из шести человек.