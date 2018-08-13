«Люди прыгали из окон»: сгоревшую в Улан-Удэ гостиницу проверит следствие

Улан-Удэ, , 14:36 — REGNUM В Улан-Удэ следователи проверят работу гостиницы, в которой при пожаре пострадали люди. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском следственном управлении СКР.

Уточняется, что возгорание на улице Окинская произошло ранним утром 13 августа. Пострадали пять человек. По информации ряда местным СМИ, в гостинице не соблюдались правила противопожарной безопасности, не было запасных эвакуационных выходов и сигнализации. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон со второго этажа.

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По данному факту проводится доследственная проверка.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, четверым пострадавшим потребовалась госпитализация. Одна из пострадавших — 18-летняя девушка — находится в крайне тяжёлом состоянии. У неё обожжена большая часть тела.

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