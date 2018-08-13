Жалобы в прокуратуру Румынии подали около 30 участников митинга

Бухарест, , 14:18 — REGNUM Около 30 человек, которые пострадали от действий полиции во время митинга в Бухаресте, подали жалобы в прокуратуру. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил прокурор Ионел Корбу.

«Получено около 30 жалоб от пострадавших», — сказал Корбу.

По его словам, представители прокуратуры уже запросили документы, которые касаются способа организации миссий по обеспечению общественного правопорядка.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 10 августа в Бухаресте начались антиправительственные митинги, которые привели к столкновению между демонстрантами и жандармами. В результате потасовок получили различные травмы более 450 человек, в том числе 35 жандармов.

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