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Жалобы в прокуратуру Румынии подали около 30 участников митинга

Происшествия

«Получено около 30 жалоб от пострадавших»

Бухарест, 13 августа 2018, 14:18 — REGNUM  Около 30 человек, которые пострадали от действий полиции во время митинга в Бухаресте, подали жалобы в прокуратуру. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил прокурор Ионел Корбу.

«Получено около 30 жалоб от пострадавших», — сказал Корбу.

По его словам, представители прокуратуры уже запросили документы, которые касаются способа организации миссий по обеспечению общественного правопорядка.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 10 августа в Бухаресте начались антиправительственные митинги, которые привели к столкновению между демонстрантами и жандармами. В результате потасовок получили различные травмы более 450 человек, в том числе 35 жандармов.

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