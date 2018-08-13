Понедельник, 13 Августа 2018 года
14:23:42 МСК

Ребенок погиб, двое детей пострадали в ДТП под Петербургом

Происшествия

Авария произошла в Бокситогорском районе Ленобласти

Ребенок погиб, двое детей пострадали в ДТП под Петербургом
Gellinger
Автомобильная авария

Бокситогорск, Ленинградская область, 13 августа 2018, 14:10 — REGNUM  Два человека погибли и трое пострадали в аварии в Бокситогорском районе 47 региона. Об этом ИА REGNUM управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Одним из погибших оказался мальчик 2004 года рождения. По предварительной информации, авария произошла 13 августа около 11:30 на 391 км автодороги Вологда — Новая Ладога. Там столкнулись легковые Renault Logan и Infiniti FX35. За рулем обеих машин были мужчины.

В результате ДТП погибли водитель Renault 1975 года рождения и мальчик-пассажир. Они скончались на месте от полученных травм. В Infiniti пострадал ребенок 2010 года рождения, 17-летний подросток и взрослая женщина-пассажир.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить