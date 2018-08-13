Ребенок погиб, двое детей пострадали в ДТП под Петербургом

Бокситогорск, Ленинградская область, , 14:10 — REGNUM Два человека погибли и трое пострадали в аварии в Бокситогорском районе 47 региона. Об этом ИА REGNUM управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Одним из погибших оказался мальчик 2004 года рождения. По предварительной информации, авария произошла 13 августа около 11:30 на 391 км автодороги Вологда — Новая Ладога. Там столкнулись легковые Renault Logan и Infiniti FX35. За рулем обеих машин были мужчины.

В результате ДТП погибли водитель Renault 1975 года рождения и мальчик-пассажир. Они скончались на месте от полученных травм. В Infiniti пострадал ребенок 2010 года рождения, 17-летний подросток и взрослая женщина-пассажир.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии.