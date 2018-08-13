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Ростовские огнеборцы потушили пожар в конноспортивной школе

Происшествия

Огнём была охвачена площадь 45 кв. метров

Ростовские огнеборцы потушили пожар в конноспортивной школе
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарники работают

Ростов-на-Дону, 13 августа 2018, 14:02 — REGNUM  В казачьем центре имени Герасименко, расположенном в хуторе Новозолотовка Неклиновского района Ростовской области, произошёл пожар. Пламенем была объята территория конноспортивной школы. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС.

Уточняется, что площадь возгорания составила 45 кв. метров. Огонь оперативно потушили четыре человека с помощью двух машин спецтехники. Пострадавших нет.

ИА REGNUM напоминает, что 3 августа в Ростове-на-Дону в районе завода «Ростсельмаш» произошёл крупный пожар. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. метров. К ликвидации пожара было привлечено 56 человек и 18 единиц техники.

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