ВСУ решили захватить ДНР и ЛНР при помощи гимна Украины

Киев, , 13:59 — REGNUM Украинские «волонтеры» в Донбассе решили «воевать» с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) при помощи гимна Украины, сообщает 13 августа УНИАН.

Согласно сообщению, возле Авдеевской промышленной зоны на территории, охраняемой 92-й отдельной механизированной бригадой ВСУ, «волонтеры» решили поставить рупор. «Волонтеры» надеются, что, услышав через рупор гимн Украины, войска ДНР и ЛНР тут же сдадутся и перейдут на сторону Украины.

Отмечается, что гениальная идея «волонтерам» пришла в голову потому, что расстояние от места установки рупора до позиций войск ДНР и ЛНР — 150 м.

Напомним, украинские войска иногда пытаются нападать на ДНР и ЛНР, однако каждый раз получают жесткий отпор. Из-за постоянных неудач ВСУ нечасто совершают нападения, ограничиваясь артобстрелами и странными акциями.