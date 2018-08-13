Понедельник, 13 Августа 2018 года
14:25:07 МСК

Наводнение на Филиппинах: есть погибшие

Происшествия

Два человека погибли, еще один числится пропавшим без вести

Манила, 13 августа 2018, 13:54 — REGNUM  В результате тропического шторма и сильных ливней на Филиппинах погибли несколько человек, сообщает 13 августа Anadolu.

Два человека утонули, третий числится пропавшим без вести после того, как его смыло сильным течением.

Напомним, наводнение в северной части Филиппин затронуло свыше 248 тыс. семей или около 1 млн человек. Порядка 55 тыс. человек уже эвакуировано. Власти страны выделили около $2 млн на устранение последствий трагедии, в том числе и на помощь пострадавшим.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Венесуэлы – потоп: пострадали тысячи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить