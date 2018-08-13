Наводнение на Филиппинах: есть погибшие

Манила, , 13:54 — REGNUM В результате тропического шторма и сильных ливней на Филиппинах погибли несколько человек, сообщает 13 августа Anadolu.

Два человека утонули, третий числится пропавшим без вести после того, как его смыло сильным течением.

Напомним, наводнение в северной части Филиппин затронуло свыше 248 тыс. семей или около 1 млн человек. Порядка 55 тыс. человек уже эвакуировано. Власти страны выделили около $2 млн на устранение последствий трагедии, в том числе и на помощь пострадавшим.

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