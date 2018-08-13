В Липецкой области сельская свадьба закончилась убийством

Липецк, , 13:45 — REGNUM В Липецкой области 12 августа празднование свадьбы в деревне Ржавец Добринского района закончилось убийством. Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, двое гостей поссорились и один решил отомстить обидчику.

Следователи выяснили, что во время свадьбы между присутствовавшими гостями возник конфликт. 19-летний юноша, затаив обиду, ушел домой за ножом, а затем вернулся и на глазах гостей ударил своего оппонента, 29-летнего мужчину, ножом в грудную клетку. Раненого пытались на машине доставить в больницу, но он умер в дороге.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан и дал признательные показания на допросе. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.