В Екатеринбурге во время пожара в общежитии эвакуировали 91 человека

Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл пожар в девятиэтажном здании общежития оптико-механического завода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Из жилого здания на улице Восточной пожарными по автолестнице с помощью масок самоспасателя спасены 23 человека и 91 человек были эвакуированы по лестничным маршам», — уточнили в пресс-службе управления.

На данный момент идёт проливка и разбор сгоревших конструкций.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в 11:35 по местному времени (09:35 по мск). На место выехали 20 единиц техники, а огонь был потушен в течение часа. Пожар произошёл в квартире на третьем этаже на площади 40 квадратных метров.

Как сообщают очевидцы события, перед возгоранием были слышны хлопки, хотя дом не газифицирован. Спасатели эвакуировали людей вместе с домашними питомцами при помощи автолестниц, так как многие не могли выбраться из квартир из-за огня и задымления на лестничных пролётах. Также по данным очевидцев есть пострадавший, сообщает издание «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошёл крупный пожар в жилом деревянном доме по улице Проезжей, в результате которого погиб мужчина и пострадали трое детей (их доставили в больницу). Возгорание произошло ночью. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего дома шесть человек, в том числе пятерых детей. Огонь был потушен в течение часа.

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