В Крыму с обрыва сорвался джип — три человека погибли

Белогорск, Крым, , 13:31 — REGNUM Три человека погибли и еще двое получили травмы при падении автомобиля с обрыва в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Водитель джипа, двигаясь по автодороге «Белогорск — Приветное», допустил выезд за пределы проезжей части, где автомобиль упал с обрыва. В результате ДТП три человека погибли, ещё два получили повреждения», — отметили в ведомстве.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

«Вчера там проезжали. Опасная дорога: с одной стороны скала, с другой — обрыв, нет оградительной стены. Там надо сбрасывать скорость и спокойно проезжать этот участок», — пишут местные жители в соцсетях.

Напомним, в июне на мысе Фиолент в Севастополе произошёл смертельный случай, когда с обрыва в районе остановки «Автобат» сорвался автомобиль «Лада Приора». Водитель погиб на месте.