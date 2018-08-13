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В ямальской тундре пропал ребёнок

Происшествия

Поиски ведутся с 11 августа

Салехард, 13 августа 2018, 13:24 — REGNUM  В ямальской тундре пропала 12-летняя девочка. Вертолёты спасателей ищут её третьи сутки, хотя ребёнок потерялся 8 августа 2018 года — родители обратились за помощью лишь когда сопровождавшие её собаки вернулись домой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

Девочка пропала в Тазовском районе. Накануне, 8 августа, она отправилась в соседнее стойбище. Родители не подозревали о беде, но когда вернулись собаки, которые должны были охранять ребёнка, они обратились к спасателям. На печальные мысли наводят и сведения о блуждающих в этом районе медведях.

Поиски ребёнка продолжаются, пока позволяют погодные условия для полётов. Ищут ребёнка и на земле.

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Исчезновения и поиски людей
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