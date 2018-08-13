Понедельник, 13 Августа 2018 года
14:29:01 МСК

Во Владимирской области начались лесные пожары

Происшествия

За выходные спасатели потушили несколько лесных пожаров

Во Владимирской области начались лесные пожары
Винцентас Дмахаускас. Пожар в лесу. 1860

Владимир, 13 августа 2018, 13:19 — REGNUM  Во Владимирской области 12 августа сотрудники МЧС потушили пять лесных пожаров. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, во всех случаях речь идет о низовых пожарах — то есть горит лесная подстилка, перехода огня на деревья удается избежать.

По данным пресс-службы, 12 августа произошли пожары в лесах в Гусь-Хрустальном, Судогодском и Петушинском районах.

13 августа пожар охватил лес около села Новокарповка Судогодского района. Сообщение о возгорании поступило примерно в 10:45. Травяная подстилка горит на площади в 0,4 га. Сейчас на тушение пожара выехали два человека.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить