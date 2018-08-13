Во Владимирской области начались лесные пожары

Владимир, , 13:19 — REGNUM Во Владимирской области 12 августа сотрудники МЧС потушили пять лесных пожаров. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, во всех случаях речь идет о низовых пожарах — то есть горит лесная подстилка, перехода огня на деревья удается избежать.

По данным пресс-службы, 12 августа произошли пожары в лесах в Гусь-Хрустальном, Судогодском и Петушинском районах.

13 августа пожар охватил лес около села Новокарповка Судогодского района. Сообщение о возгорании поступило примерно в 10:45. Травяная подстилка горит на площади в 0,4 га. Сейчас на тушение пожара выехали два человека.