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В Киргизии заведено дело по факту подрыва предпринимателя из РФ

Происшествия

Изъятые на месте происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу

Бишкек, 13 августа 2018, 13:18 — REGNUM  Полиция Бишкека возбудила уголовное дело по факту взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в центре столицы Киргизии. Об этом сообщает 13 августа пресс-служба УВД Бишкека.

«Сработало взрывное устройство неустановленного типа. Изъятые на месте происшествия образцы направлены на экспертизу. По данному факту следственной службой УВД Первомайского района возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Бишкеке в результате взрыва СВУ пострадал российский предприниматель Александр Гайдуков.

Напомним, по предварительным данным, СВУ подложили возле автомобиля бизнесмена, а затем взорвали устройство дистанционно. Отмечалось, что серьёзных травм Гайдуков не получил, и был направлен на амбулаторное лечение.

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Политическая жизнь Киргизии
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