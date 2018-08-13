В Киргизии заведено дело по факту подрыва предпринимателя из РФ

Бишкек, , 13:18 — REGNUM Полиция Бишкека возбудила уголовное дело по факту взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в центре столицы Киргизии. Об этом сообщает 13 августа пресс-служба УВД Бишкека.

«Сработало взрывное устройство неустановленного типа. Изъятые на месте происшествия образцы направлены на экспертизу. По данному факту следственной службой УВД Первомайского района возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Бишкеке в результате взрыва СВУ пострадал российский предприниматель Александр Гайдуков.

Напомним, по предварительным данным, СВУ подложили возле автомобиля бизнесмена, а затем взорвали устройство дистанционно. Отмечалось, что серьёзных травм Гайдуков не получил, и был направлен на амбулаторное лечение.

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