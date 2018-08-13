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Жителей острова Эвбея эвакуируют из-за лесных пожаров

Происшествия

«Около 500 человек из местных деревень ... эвакуированы»

Жителей острова Эвбея эвакуируют из-за лесных пожаров
skeeze
Лесной пожар

Афины , 13 августа 2018, 13:13 — REGNUM  Жителей греческого острова Эвбея начали эвакуировать из-за крупных лесных пожаров. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.

«Около 500 человек из местных деревень … эвакуированы в качестве меры предосторожности», — передает вещатель.

Ранее глава региона Континентальная Греция Костас Бакояннис на своей странице в Facebook написал, что в одном из муниципалитетов греческого острова Эвбея из-за лесных пожаров было объявлено чрезвычайное положение (ЧП).

По его словам, режим ЧП был объявлен в муниципалитете Дирфион-Мессапион.

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А также: На греческом острове Эвбея из-за пожаров введен режим ЧС

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Лесные пожары — 2018
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